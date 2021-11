‘ओमिक्रॉन' के खिलाफ वैक्सीन होगी प्रभावी? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट ने दुनिया को डराया

Oxford University says no evidence to say vaccines won't protect against Omicron: ओमिक्रॉन वेरिएंट पर वैक्सीन के प्रभाव को लेकर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने कहा है कि इस बात के कोई सबूत नहीं है कि कोविड-19 वैक्सीन की मदद से ओमिक्रॉन वेरिएंट से होने वाली गंभीर बीमारियों को रोकने में मदद मिलेगी. जरुरत लगने पर इस वेरिएंट से लड़ने के लिए अपडेटेड वैक्सीन को विकसित किया जा सकता है.