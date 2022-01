असम: पद्म अवार्ड से सम्मानित व्यक्ति पर गोद ली हुई बच्ची से रेप का आरोप

Rape case against Padma awardee: असम के एक प्रतिष्ठित और पदम अवार्ड (Padma Awardee) से सम्मानित व्यक्ति पर गोद ली हुई बच्ची (Foster daughter) के साथ रेप का आरोप लगा है. इस मामले में व्यक्ति पर पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत एफआईआर (FIR) दर्ज किया गया है. हालांकि व्यक्ति की प्रतिष्ठा और उसके काम को देखते हुए गुवाहाटी हाईकोर्ट (Guwahati High Court) ने उन्हें अंतरिम बेल (interim bail) दे दिया है लेकिन कहा है कि मामला गंभीर प्रकृति (serious in nature ) का है और 7 जनवरी को इसकी सुनवाई की जाएगी.