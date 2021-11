पाकिस्तान के नए अमेरिकी राजदूत मसूद खान कूटनीति में आतंकवाद को क्यों दे रहे हैं बढ़ावा

Pakistan new envoy for US Masood Khan: नेशनल रिव्यू में छपे लेख में बताया गया है कि खान की चरमपंथियों के प्रति सहानुभूति सिर्फ अपने घर तक सीमित नहीं है. नए राजदूत ने पाकिस्तान के बाहर भी आतंकियों के समर्थकों के साथ काम किया है. लेख में 2019 में पत्रकार अब्दुल्ला बोजकर्ट की मसूद खान की ट्वीट की गई तस्वीरों का हवाला देते हुए लिखा है, तुर्की खुफिया से जुड़ा चैरिटी संगठन #IHH का दौरा, यह वह संगठन है, जिस पर सीरिया और लीबिया में अलकायदा से जुड़े जिहादी समूहों को हथियार भेजने का आरोप है. यही नहीं इस संगठन की कई शाखाएं जर्मनी, नीदरलैंड और इजरायल में आतंकवादी संगठनों की सूची में शामिल की गई हैं.