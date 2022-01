कश्मीर में LoC पर पाकिस्तानी आतंकी ढेर, घुसपैठ की कोशिश के दौरान सेना ने मार गिराया

Pakistan Terrorist Killed trying to infiltrate into India: भारतीय सेना ने जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे एक पाकिस्तानी आतंकवादी को मार गिराया है. जीओसी 28 डिविजन के मेजर जनरल अभिजीत एस पेंढरकर ने कहा कि, सेना की कार्रवाई में मारे गए आतंकी की पहचान शब्बीर मलिक के तौर पर हुई है. इस घटना से यह साफ होता है कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित कर रहा है. हॉटलाइन कम्युनिकेशन में पाकिस्तानी सेना से मारे गए आतंकी का शव वापस लेने को कहा गया है.