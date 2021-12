Parliament Updates Live: नगालैंड में गोलाबारी की घटना पर संसद में बयान दे सकते हैं अमित शाह

नई दिल्ली. संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान आज यानी सोमवार को लोकसभा में स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2021 ( Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Amendment) Bill, 2021) पेश किया जाएगा. वहीं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (संशोधन) विधेयक, 2021 (National Institute of Pharmaceutical Education and Research (Amendment) Bill, 2021) और उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 2021 (High Court and Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Amendment Bill, 2021)को चर्चा और पास करने का प्रस्ताव पेश किया जाएगा.इसके साथ ही राज्यसभा में सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) विधेयक, 2020 (Assisted Reproductive Technology (Regulation) Bill, 2020) और सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2019 ( Surrogacy (Regulation) Bill, 2019)पेश किया जाएगा. इसके साथ ही सदन में देश में बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है. दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को संसद के दोनों सदनों में नगालैंड की घटना पर बयान दे सकते हैं. उक्त घटना में सुरक्षा बलों की गोलीबारी में 14 आम नागरिक मारे गए थे. संसदीय सूत्रों ने बताया कि शाह पहले लोकसभा में और फिर राज्यसभा में बयान दे सकते हैं.