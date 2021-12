Winter Session Live: लोकसभा की कार्यवाही जारी, राज्यसभा स्थगित;, निलंबित सांसद सदन के बाहर कर रहे प्रदर्शन

Parliament Winter Session Live: संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान (Winter Session Today Update) लोकसभा (Winter Session of Loksabha) में बुधवार को कोविड-19 महामारी (Discussion on covid-19 In Parliament) पर एक अल्प अवधि की चर्चा के लिए समय आवंटित किया गया है. वहीं राज्यसभा में 12 सांसदों के निलंबन पर हंगामा हुआ और निलंबित सांसद, संसद में गांधी प्रतिमा के बाहर प्रदर्शन कर रह हैं.