Winter Session Live: लोकसभा में कोविड पर होगी चर्चा, राज्यसभा में सांसदों के निलंबन पर जारी रह सकता है हंगामा

Parliament Winter Session Live: संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान (Winter Session Today Update) लोकसभा (Winter Session of Loksabha) में बुधवार को कोविड-19 महामारी (Discussion on covid-19 In Parliament) पर एक अल्प अवधि की चर्चा के लिए समय आवंटित किया गया है. वहीं राज्यसभा में 12 सांसदों के निलंबन पर हंगामा जारी रह सकता है.