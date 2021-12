Parliament Live Updates: राज्यसभा की कार्यवाही 4 मिनट चली, 2 बजे तक सदन स्थगित, TRS पूरे सत्र का कर सकती है बहिष्कार

नई दिल्ली. संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान आज यानी मंगलवार को लोकसभा में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 2021 (High Court and Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Amendment Bill, 2021) को चर्चा और पास करने का प्रस्ताव पेश किया जाएगा. इसके साथ ही राज्यसभा में सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) विधेयक, 2020 (Assisted Reproductive Technology (Regulation) Bill, 2020) और सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2019 ( Surrogacy (Regulation) Bill, 2019)पेश किया जाएगा. टीआरएस आज से पूरे संसद सत्र का बहिष्कार करेगी. वे संसद परिसर में गांधी प्रतिमा पर एक संक्षिप्त धरना देंगे और औपचारिक रूप से अपने निर्णय की घोषणा करेंगे. TRS धान खरीद, 12 निलंबित सांसद और तेलंगाना से जुड़े अन्य मुद्दों पर संसद की कार्यवाही का बहिष्कार करेगी.