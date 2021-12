संसद में BJP सांसदों की कम उपस्थिति से PM नरेंद्र मोदी नाराज, कहा- अपनी आदतें बदलें वरना हम बदलाव करेंगे

PM Modi angry over low attendance of BJP MPs in Parliament: संसद में बीजेपी सांसदों की कम उपस्थिति से पीएम मोदी नाराज हैं. नई दिल्ली में मंगलवार सुबह बीजेपी संसदीय दल की बैठक में उन्होंने पार्टी सांसदों को चेतावनी देते हुए कहा कि वे सदन में नियमित रूप से मौजूद रहें और अपना आचरण बदलें वरना हमें बदलाव करना होगा.