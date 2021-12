PM Modi Car: 12 करोड़ नहीं है पीएम के काफिले की कार की कीमत, मीडिया रिपोर्ट गलत!

अनूप गुप्ता

PM Modi Car Name and Price: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिल में शामिल नई मर्सिडीज मेबैक एस 650 (Mercedes Maybach S650 Guard) कार को लेकर सरकारी सूत्रों ने सफाई दी है. सूत्रों के अनुसार कारों की कीमत उतनी नहीं है जितनी मीडिया में बताई जा रही है. मीडिया में आई कीमत की करीब एक तिहाई इस नई कार की कीमत (pm modi car name and price) है.

मीडिया रिपोर्ट में कहा गया था कि पीएम के काफिले में शामिल नई मेबैक कार की कीमत 12 करोड़ रुपए (Rs 12-Crore Mercedes-Maybach S650 Guard) है.

सूत्रों के अनुसार पीएम की सुरक्षा करने वाली एसपीजी का नियम है कि जिस व्यक्ति की सुरक्षा की जा रही है उसकी सुरक्षा में लगे वाहनों को हर छह साल में बदल दिया जाए. पीएम मोदी के सुरक्षा काफिले में लगी कारें आठ साल से उपयोग में आ रही थीं.

यहां तक कि ऑडिट करने पर इस मुद्दे को लेक आपत्ति की गई थी और कहा गया था कि इससे जिस व्यक्ति को सुरक्षा दी जा रही है उसके जीवन से समझौता हो सकता है.

नई कार अपग्रेड नहीं है. बल्कि रूटीन रिप्लेसमेंट है. क्योंकि बीएमडब्ल्यू ने उन कारों को बनाना बंद कर दिया है जो पहले काफिले का हिस्सा थीं.

काफिले से जुड़ा खरीद का फैसला प्रोटेक्टी को खतरे के हिसाब से आंका जाता है. यह फैसला एसपीजी स्वयं करती है और इसमें उस व्यक्ति की राय नहीं ली जाती है जिसे सुरक्षा दी जा रही है

पीएम की नई कार के सुरक्षा फीचर के बारे में सार्वजनिक रूप से चर्चा करना राष्ट्रीय हित में नहीं है क्योंकि इससे अनावश्यक रूप से संवेदनशील जानकारी बाहर आती है. इससे उस व्यक्ति की जान को खतरा हो सकता है जिसकी सुरक्षा की जा रही है

पीएम ने कभी नहीं कहा कि काफिले में कौन सी कार शामिल की जाए. इसके उलट पिछली सरकार में सोनिया गांधी ने उन रेंज रोवर्स कारों का इस्तेमाल किया जो तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए खरीदी गई थीं.