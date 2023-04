'पहले रेलवे राजनीतिक अखाड़ा था, स्वार्थ देखकर रेलमंत्री बनाए जाते थे...' राजस्थान में बोले पीएम मोदी, जानें भाषण की 8 खास बातें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ‘वंदे भारत एक्सप्रेस 'India First, Always First' की भावना को समृद्ध करती है. मुझे खुशी है कि वंदे भारत ट्रेन आज विकास, आधुनिकता, आत्मनिर्भरता और स्थिरता का पर्याय बन चुकी है.’

पीएम मोदी ने कहा, ‘आज की वंदे भारत की यात्रा कल हमें विकसित भारत की यात्रा की ओर ले जाएगी. जब से ये आधुनिक ट्रेनें (वंदे भारत) शुरू हुई हैं तब से करीब करीब 60 लाख लोग इन ट्रेनों में सफर कर चुके हैं. तेज रफ़्तार वंदे भारत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये लोगों का समय बचा रही है. तेज रफ़्तार से लेकर खूबसूरत डिजाइन तक... वंदे भारत ट्रेन तमाम खूबियों से संपन्न है.’

पीएम मोदी ने कहा, ‘इन्हीं सब खूबियों को देखते हुए आज देश में वंदे भारत ट्रेन का गौरवगान हो रहा है.’

पीएम मोदी ने कहा, ‘मां भारती की वंदना करने वाली राजस्थान की धरती को आज पहली 'वंदे भारत' ट्रेन मिल रही है. दिल्ली कैंट-अजमेर वंदे भारत एक्प्रेस से जयपुर-दिल्ली आना जाना अब और आसान हो जाएगा. यह ट्रेन राजस्थान की पर्यटन उद्योग को भी बहुत मदद करेगी.’

पीएम मोदी ने कहा, ‘बीते 2 महीने में ये छठी वंदे भारत है, जिसे हरी झंडी दिखाने का मुझे सौभाग्य मिला है. वंदे भारत पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, जो मेड इन इंडिया है. वंदे भारत पहली ऐसी ट्रेन है, जो इतनी कॉम्पैक्ट और कुशल है. वंदे भारत पहली स्वदेशी सुरक्षा तंत्र कवच के अनुकुल है.’

वहीं पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पहले ट्रेनों को राजनीति का अखाड़ा बनाया गया. पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के बाद रेलवे के आधुनिकीकरण पर हमेशा राजनीतिक स्वार्थ हावी रहा.

पीएम मोदी ने कहा कि राजनीतिक स्वार्थ को देखकर ही तय किया जाता था कि कौन रेल मंत्री बनेगा, राजनीतिक स्वार्थ ने ही ऐसी-ऐसी ट्रेनों की घोषणा करवाई, जो कभी चली ही नहीं. हालत यह थी कि गरीब की जमीन छीन कर उन्हें रेलवे में नौकरी का झांसा दिया गया.

वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रेलवे की सुरक्षा... स्वच्छता सबकुछ नजरअंदाज कर दिया गया था. इन सारी व्यवस्थाओं में बदलाव वर्ष 2014 के बाद आना शुरू हुआ.