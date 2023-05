काम को सम्मान! पापुआ न्यू गिनी और फिजी ने PM मोदी को सर्वोच्च सम्मान से नवाजा

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है. फिजी देश के प्रधानमंत्री सित्वनी राबुका द्वारा फिजी के सर्वोच्च सम्मान ‘कम्पैनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फीजी से पीएम मोदी को सम्मानित किया गया है. हालांकि आज तक गिन-चुने गैर-फिजी लोगों की ही यह सम्मान मिला है. वहीं इसी के साथ रिपब्लिक ऑफ पलाऊ ने भी पीएम नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया. रिपब्लिक ऑफ पलाऊ ने एबाक्ल अवॉर्ड से सम्मानित किया. पीएम मोदी को ये दोनों अवॉर्ड पापुआ न्यू गिनी में ही दिये गए हैं.

पापुआ न्यू गिनी ने प्रशांत द्वीप देशों की एकता का समर्थन करने और ग्लोबल साउथ की अगुवाई करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को ‘Companion of the Order of Logohu’ सम्मान से सम्मानित किया गया है. बहुत ही कम गिने-चुने हुए अन्य देश के लोगों को यह पुरस्कार मिला है. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फोरम फॉर इंडिया-पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन (FIPIC) के नेताओं के लिए आयोजित लंच में बाजरा से बनी हुई बिरयानी परोसा जाएगा.

यह भी पढ़ेंः G20 बैठक के खिलाफ पाकिस्तान का नया दांव, 100 फर्जी हैशटैग वायरल कराने की कोशिश, 500 संदिग्ध मोबाइल की पहचान

पीएम मोदी ने आज FIPIC समिट में संबोधित किया और भारत के योगदान का जिक्र करते हुए कहा कि जब सबने साथ छोड़ दिया था तब भारत ने छोटे-छोटे देशों की मदद की थी.बता दें कि पीएम मोदी पापुआ न्यू गिनी के दौरे पर हैं. वहीं पीएम मोदी के सम्मान में पापुआ न्यू गिनी ने अपनी परंपरा को बदलते हुए सूर्यास्त के बाद औपचारिक स्वागत किया. हालांकि इस देश में सूर्यास्त के बाद आने वाले किसी भी नेता का औपचारिक स्वागत नहीं किया जाता है.

जापान में जी 7 देशों के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी पापुआ न्यू गिनी पहुंचे थे. यहां के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का स्वागत किया और सम्मान के तौर पर उनके पैर भी छुए थे. पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे के साथ सम्मेलन की सह अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरे भारत-प्रशांत द्वीप समूह सहोयग शिखर सम्मेलन में कहा कि भारत को वह एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में देख सकते हैं.