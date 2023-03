'Voices of India' कॉफी टेबल बुक के लिए PM मोदी ने की Network18 की सराहना, VP धनखड़ के ट्वीट पर बोले- यह जमीन से जुड़े लोगों का जश्न

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉफी टेबल बुक ‘वॉयस ऑफ इंडिया: मोदी एंड हिज ट्रांसफॉर्मेटिव मन की बात’, प्रकाशित करने के लिए नेटवर्क18 की सराहना की है. इस काॅफी टेबल बुक का अनावरण भारत के उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को ‘न्यूज18 राइजिंग इंडिया समिट 2023’ में किया, जिसमें उन लोगों की प्रेरणादायक कहानियों को शामिल किया गया है, जिनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ के विभिन्न एपिसोड्स में किया है.

उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के ट्वीट को शेयर करते हुए पीएम मोदी ने लिखा, ‘Mann Ki Baat का सबसे खूबसूरत पहलू यह है कि कार्यक्रम जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले लोगों पर केंद्रित है, उनको और उनके काम को सेलिब्रेट करता है. जैसा कि यह कार्यक्रम 100वां एपिसोड पूरा करने वाला है, मैं Mann Ki Baat के दौरान जिन लोगों का उल्लेख किया गया उनका और उनके प्रेरणादायक कार्यों का संज्ञान लेने के लिए Network18 के प्रयास की सराहना करता हूं.’

‘न्यूज18 राइजिंग इंडिया समिट 2023’ के समापन सत्र को संबोधित करते हुए उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा था, ‘पीएम मोदी की मन की बात सफल रही है, इसका लोगों से सहज जुड़ाव है. हम दुनिया के सबसे कार्यात्मक लोकतंत्र हैं और इसके बारे में कोई संदेह नहीं है. हमारे नायकों के सम्मान के लिए, आइए अपने इतिहास पर और भारतीय होने पर गर्व करने का संकल्प लें. राष्ट्रहित से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता.’ काफी टेबल बुक ‘Voices of India: Modi And His Transformative Mann Ki Baat’ के बारे में VP धनखड़ ने अपने संबोधन में कहा, ‘किताब का विषय बहुत उपयुक्त है. मैं इसे चुनने का साहस करने के लिए राहुल (नेटवर्क18 के एडिटर-इन-चीफ राहुल जोशी) की तारीफ करता हूं.’

उप राष्ट्रपति धनखड़ ने कहा, ‘भारत प्रगति पथ पर है और तेजी के साथ आगे बढ़ रहा, इसे कोई नहीं रोक सकता. दुनिया आज भारत के उदय की गवाही दे रही है. दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है. भारत के लोकतंत्र पर दुनिया का कोई दूसरा देश सवाल नहीं उठा सकता, दुनिया में कोई दूसरा देश भारत के जितना लोकतांत्रिक ढंग से नहीं बढ़ा है. कुछ लोग भारत की छवि को खराब करने के लिए कुटिल अभियान में लगे हुए हैं, जो इस काम में लगे हुए हैं उन्हें अपने आप को देखना चाहिए. इन मनगढ़ंत और भयावह अभियानों को मीडिया को उजागर किया जाना चाहिए.’