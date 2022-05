दुनियाभर में दवाओं और वैक्सीन की समान आपूर्ति के लिए WHO में सुधार की जरूरत: पीएम मोदी

PM Narendra Modi on WHO: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा गुरुवार को आयोजित कोरोना वायरस पर दूसरे ग्लोबल वर्चुअल समिट में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) में सुधार और उसे ज्यादा मजबूत बनाने पर जोर दिया.उन्होंने कहा कि, “हमें एक बेहतर ग्लोबल सप्लाई चेन का निर्माण करना चाहिए और वैक्सीन व दवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करना चाहिए. इसके लिए विश्व व्यापार संगठन के नियमों को और अधिक लचीला बनाने की आवश्यकता है.











