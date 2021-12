दिल्ली में कल पीएम मोदी लेंगे मंत्रिपरिषद की बैठक, कोरोना और अन्य मुद्दों पर चर्चा की संभावना

PM Modi to hold council of ministers meet on Dec 29: नई दिल्ली में 29 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे. यह मीटिंग शाम 4 बजे होगी और इसमें सभी मंत्रियों के मौजूद रहने की उम्मीद है. इस बैठक में पीएम मोदी कोरोना संक्रमण और अगले साल यूपी और पंजाब समेत अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों पर चर्चा करेंगे.