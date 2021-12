Second Day of PM Modi visit to Kashi Live Update: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के वाराणसी यात्रा (Varanasi Visit) के दूसरे दिन होने वाली बैठक में बीजेपी शासति प्रदेश के सभी मुख्‍यमंत्री शामिल होंगे. इसे साल 2022 के विधानसभा चुनावों (Assembly Elections 2022 ) के पहले महत्वपूर्ण बैठक माना जा रहा है. इसके बाद प्रधानमंत्री शाम को सर्ववेद मंदिर के सद्गुरु सफलदेव विहंगम योग संस्थान की 98वीं वर्षगांठ के उत्सव में सम्मिलित होंगे. पीएम मोदी विहंगम योग के बड़े केंद्र सर्ववेद महामंदिर धाम भी जा सकते हैं.