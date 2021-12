पीएम मोदी ने Precaution Dose देने का किया ऐलान, गृह मंत्री अमित शाह ने किया अभिनन्दन

PM Narendra Modi Speech on Omicron, Precaution Dose in India, Booster Dose in India: प्रधामंत्री ने कहा कि कोरोना के खिलाफ जारी जंग में हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स ने बहुत ही बहादुरी के साथ काम किया है. पीएम मोदी ने कोरोना वॉरियर्स की हेल्थ का ख्याल रखते हुए उन्हें Precaution Dose देने का ऐलान किया है. पीएम के इस फैसले पर अब गृह मंत्री अमित शाह(Amit Shah) ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उनका अभिनन्दन किया है.