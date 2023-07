गांधीनगर. पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) आज गांधीनगर में सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस- 2023 (SemiconIndia-2023) में हिस्सा ले रहे हैं. इस कार्यक्रम का मकसद सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर फोकस करना है. दो दिनों के गुजरात दौरे पर आए पीएम मोदी ने सुबह 10.30 बजे कार्यक्रम का उद्घाटन किया. एक सरकारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि ‘सेमीकॉन इंडिया 2023’ में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के दिग्गज एक पैनल चर्चा के जरिये भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश के अवसरों को सामने रखने वाले हैं. इस कार्यक्रम का उद्देश्य नेटवर्किंग, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन और आकर्षक व्यावसायिक संभावनाओं के जरिये सेमीकंडक्टर उद्योग की प्रगति को रफ्तार देना है. 30 जुलाई को खत्म होने वाले तीन दिनों के सम्मेलन के दौरान सेमीकंडक्टर चिप, डिस्प्ले फैब, चिप डिजाइन और असेंबलिंग के क्षेत्र के विशेषज्ञ भारत में उभरते अवसरों पर अपने ज्ञान और नजरिये को साझा करने के लिए दुनिया के हर कोने से इकट्ठा हुए हैं.

SemiconIndia-2023 LIVE Update:

– पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने सेमीकंडक्टर उद्योग को विशेष प्रोत्साहन दिया है. ये निर्णय, ये नीतियां सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए भारत द्वारा बिछाए गए रेड कार्पेट की तस्वीर हैं. भारत दुनिया के उन देशों में से एक है जहां कॉरपोरेट टैक्स सबसे कम है. हमने कराधान प्रक्रिया को फेसलेस और सीमलेस बना दिया है. हमने कई अप्रचलित कानूनों और नियमों को खत्म करके व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित की है.

– पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत पर निवेशकों को भरोसा है क्योंकि यहां स्थाई, जिम्मेदार और सुधार करने वाली सरकार है. भारत पर उद्योग जगत को भरोसा है क्योंकि आज हर क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का तेज विकास हो रहा है. भारत पर टेक सेक्टर को भरोसा है क्योंकि यहां टेक्नोलॉजी का तेजी से विस्तार हो रहा है. आज भारत पर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को भरोसा है क्योंकि हमारे पास बड़ा टैलेंट पूल है. स्किल्ड इंजीनियरों और डिजाइनरों की ताकत है.

– पीएम मोदी ने कहा कि जब आपसे कहते हैं कि मेक इन इंडिया तो इसमें ये बात भी शामिल है कि Make in India, make for the world. मैं चौथी औद्योगिक क्रांति और भारत की आकांक्षाओं के बीच वही संबंध देख सकता हूं जो मैंने पूर्व औद्योगिक क्रांति और अमेरिकी सपनों के बीच देखा था! आज दुनिया इंडस्ट्री 4.0 का दौर देख रही है. गौरतलब है कि जब भी ऐसी कोई औद्योगिक क्रांति हुई है तो उसका आधार हमेशा किसी खास क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाएं ही रही हैं.

– आज भारत की Indian aspersions भारत के विकास को ड्राइव कर रही है। आज भारत, दुनिया का वह देश है जहां चरम गरीबी तेजी से खत्म हो रही है। आज भारत वह देश है जहां नया मध्यम वर्ग तेजी से बढ़ रहा है. भारत का बढ़ता हुआ नया मध्यम वर्ग, Indian Aspirations का पॉवरहाउस बना हुआ है. संभावनाओं से भरे भारत के इस स्केल के बाजार के लिए आपको चिप- मेकिंग इकोसिस्टम का निर्माण करना है. भारत को इस बात का भी एहसास है कि सेमीकंडक्टर सिर्फ हमारी ज़रूरत नहीं है. दुनिया को भी आज एक trusted, reliable chip supply chain की जरूरत है. दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी से बेहतर भला ये trusted partner कौन हो सकता है.

– पीएम मोदी ने कहा कि भारत में 2014 में 25 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन हुआ करते थे. आज यह संख्या 85 करोड़ से अधिक है. यह संख्या न केवल भारत की सफलता के बारे में बता रही है, बल्कि आपके (सेमीकंडक्टर) उद्योग के लिए बढ़ते व्यवसाय के संकेतक के रूप में भी काम कर रही है. हेल्थ से लेकर कृषि और logistics तक स्मार्ट टेक्नोलॉजी के उपयोग से जुड़े एक बड़े विजन पर भारत काम कर रहा है.

– सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन-2023 में PM नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम भारत के डिजिटल क्षेत्र और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में तेजी से वृद्धि देख रहे हैं. कुछ साल पहले भारत इस क्षेत्र में एक उभरता हुआ खिलाड़ी था और आज वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में हमारी हिस्सेदारी कई गुना बढ़ गई है. 2014 में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 30 अरब डॉलर से भी कम था. आज यह 100 अरब डॉलर को पार कर गया है. सिर्फ 2 साल में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात दोगुना हो गया है. भारत में निर्मित मोबाइल फोन का निर्यात दोगुना हो गया है. जो देश कभी मोबाइल फोन का आयातक था, वह आज दुनिया के बेहतरीन मोबाइल फोन बनाकर उनका निर्यात कर रहा है.

– सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस- 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21वीं सदी के भारत में आपके लिए अपार अवसर हैं. भारत का लोकतंत्र, भारत की जनसांख्यिकी और भारत से मिलने वाला लाभांश आपके व्यवसाय को दोगुना, तिगुना कर सकता है.

– सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस- 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ‘पिछले साल हम सभी ने सेमीकॉन इंडिया के पहले एडिशन में हिस्सा लिया था. उस समय इस पर चर्चा हो रही थी- भारत में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश क्यों करें? जब हम एक साल बाद अब मिल रहे हैं, सवाल बदल गया है. अब कहा जा रहा है- निवेश क्यों न करें? सवाल ही नहीं हवा का रुख भी बदल गया है. यह बदलाव आप और आपके प्रयासों से आया है… आप जुड़े हैं आपका भविष्य भारत की आकांक्षाओं से जुड़ा है. आपने अपने सपनों को भारत की क्षमता से जोड़ा है और भारत कभी किसी को निराश नहीं करता है.’

– पीएम मोदी ने ‘सेमीकॉन इंडिया 2023’ में सभी कंपनियों का स्वागत करते हुए कहा कि वह भारत के प्रति उनकी आस्था और विश्वास के प्रति सराहना व्यक्त करते हैं. वह इस बात पर जोर देते हैं कि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो अपने साझेदारों की उम्मीदों और सपनों पर खरा उतरता है. 21वीं सदी में भारत अपार अवसरों की भूमि के रूप में खड़ा है. देश का जीवंत लोकतंत्र, अनुकूल जनसांख्यिकी और कुशल कार्यबल यहां कंपनियों को उनके कारोबार को दोगुना और तिगुना करने में सहायता करने के लिए तैयार हैं.

– सेमीकॉनइंडिया कॉन्फ्रेंस-2023 में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ‘यह इवेंट उसी तरह है जैसे सॉफ्टवेयर को अपडेट करना जरूरी है. सेमीकॉन इंडिया के जरिए इंडस्ट्री, एक्सपर्ट्स और नीति निर्माताओं के साथ रिश्ते अपडेट होते रहते हैं. मुझे भी लगता है कि रिश्तों में तालमेल के लिए यह जरूरी है …’

– सेमीकॉन इंडिया 2023 में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि यह हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि भारत में पहली बार सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयां गुजरात में खुल रही हैं… सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए गुजरात सरकार द्वारा एक विशेष और समर्पित सेमीकंडक्टर नीति तैयार की गई है… हम चाहेंगे कि पीएम मोदी गुजरात को सेमीकंडक्टर हब के रूप में स्थापित करें.

– केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गांधीनगर में ‘सेमीकॉन इंडिया 2023’ मे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका की राजकीय यात्रा के दौरान, तीन प्रमुख सेमीकंडक्टर समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए.. पहला माइक्रोन प्रौद्योगिकी है… दूसरा अनुप्रयुक्त सामग्री, सबसे जटिल उपकरण जो सेमीकंडक्टर निर्माण में प्रयोग किया जाता है, उसका निर्माण भारत में किया जाएगा…तीसरा लैम रिसर्च, यह अपने सेमीवर्स प्लेटफॉर्म पर 60,000 इंजीनियरों को प्रशिक्षित करेगा.

– ‘सेमीकॉन इंडिया 2023’ में फॉक्सकॉन के चेयरमैन यंग लियू ने पीएम मोदी के साथ हुई बातचीत को याद करते हुए कहा कि आईटी का मतलब भारत और ताइवान दोनों हैं. लियू ने जोर देकर कहा कि ताइवान भारत का सबसे मजबूत साझेदार है. साझा नजरिये और सामूहिक प्रयास से वे एक साथ बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं.

– एप्लाइड मैटेरियल्स में सेमीकंडक्टर उत्पाद समूह के अध्यक्ष प्रभु राजा ने सेमीकॉन इंडिया में भारत में विनिर्माण को विकसित करने, देश को वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए स्थापित करने के लिए पीएम मोदी के दूरदर्शी दृष्टिकोण की सराहना की. उनको विश्वास है कि भारत अब सेमीकंडक्टर मंच पर चमकने के लिए तैयार है.

– प्रसिद्ध सेमीकंडक्टर कंपनी एएमडी ने भारत के बेंगलुरु में 400 मिलियन डॉलर के बड़े निवेश की घोषणा की है. एएमडी के सीटीओ मार्क पेपरमास्टर ने साल 2028 तक भारत में अतिरिक्त 3,000 इंजीनियरों को अपने साथ जोड़ने की योजना का खुलासा किया है.

– मशहूर उद्योगपति और वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा कि बेहतरीन बुनियादी ढांचे के साथ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए गुजरात को भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में चुना गया.

– अनिल अग्रवाल ने कहा कि वेदांता भारत में फैब और डिस्प्ले यूनिट स्थापित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. डेविड रीड ने फैब उद्यम को पूरा करने के लिए एक शानदार योजना बनाई है और वाईजे चेन ने डिस्प्ले ग्लास के लिए भी ऐसा ही किया है. कांच व्यवसाय में हम पिछले 25 वर्षों से डिस्प्ले बना रहे हैं. अग्रवाल ने कहा कि पिछले 25 साल में उन्होंने आयात घटाने पर ध्यान केंद्रित किया और लंदन में जुटाए गए 30 अरब डॉलर का निवेश भारत में किया. उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को आश्वासन दिया कि वे उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे.

– सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस- 2023 में फॉक्सकॉन, माइक्रोन, एएमडी, आईबीएम, मार्वेल, वेदांता, एलएएम रिसर्च, एनएक्सपी सेमीकंडक्टर्स, एसटी माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रांटवुड टेक्नोलॉजीज, इनफिनियन टेक्नोलॉजीज, एप्लाइड मैटेरियल्स और सेमीकंडक्टर फील्ड की अन्य प्रमुख कंपनियां हिस्सा ले रही हैं.