प्लास्टिक वेस्ट का सही उपयोग! स्टूडेंट्स ने प्लास्टिक वेस्ट से बनाई 3 सीटर कुर्सी

पूरी दुनिया के सामने आज ‘प्लास्टिक प्रदूषण’ (Plastic Pollution) की समस्या एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ी हो गई है. इससे निपटने के लिए कई देशों ने प्लास्टिक पर बैन भी लगाये हैं. साथ ही दुनियाभर के वैज्ञानिक भी प्लास्टिक के रिसाइक्लिंग पर काम कर रहे हैं. हाल ही में पुडुचेरी विश्वविद्यालय के प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण इंजीनियरिंग केंद्र (The Centre for Pollution Control and Environmental Engineering -CPCEE) ने प्लास्टिक के कचरे से कुर्सी का निर्माण किया है.