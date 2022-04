नर्सिंग की किताब से लाल हुईं प्रियंका चतुर्वेदी, Book में बताए गए हैं दहेज के फायदे

Priyanka Chaturvedi on merit of dowry in book: नर्सिंग की एक किताब में दहेज के फायदे बताए जा रहे हैं. इस पर शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है. शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस शर्म बताते हुए इसपर कड़ी आपत्ति दर्ज की है. उन्होंने देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को संबोधित कर लिखा है, कृप्या इस तरह के शर्म को पाठ्य पुस्तक से हटाएं. यह किताब नर्सिंग के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है. इस किताब का नाम है टेक्स्ट बुक ऑफ सोशियोलॉजी फॉर नर्सेज. इस किताब के एक पेज पर दहेज के फायदे को गिनाया गया है. आजकल यह किताब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है