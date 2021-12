लोकसभा में लखीमपुर हिंसा से जुड़ी SIT रिपोर्ट पर चर्चा की मांग, राहुल गांधी बोले- मंत्री इस्तीफा भी देंगे, जेल भी जाएंगे

Protests over SIT report on Lakhimpur Kheri violence in Parliament: यूपी में लखीमपुर खीरी हिंसा से जुड़ी एसआईटी पर चर्चा की मांग को लेकर कांग्रेस समेत विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया. राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि सरकार इस मामले पर चर्चा करने से बच रही है क्योंकि इसमें उनके मंत्री शामिल हैं. विपक्षी सांसदों के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही को कुछ देर के लिए स्थगित करना पड़ा. स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने अब तक मिले साक्ष्यों और छानबीन के आधार पर यह दावा किया है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा और उसके सहयोगियों ने जानबूझकर व सुनियोजित तरीके से इस घटना को अंजाम दिया था.