वैक्सीन पर राहुल गांधी के आरोपों पर मंडाविया का जवाब- आपने भी जुलाई में लगवाया टीका

नई दिल्ली. भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ( second wave of coronavirus ) की रफ्तार काफी धीमी पड़ चुकी है. हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि अभी खतरा पूरी तरह से टला नहीं है. वहीं, कुछ जानकार तीसरी लहर की आशंका जता रहे हैं. महामारी की तीसरी लहर की आशंकाओं को देखते हुए देशभर में वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है. एक तरफ महामारी है तो दूसरी तरफ वैक्सीनेशन पर राजनीति तेज है. रविवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से पूछा Where are Vaccines? एक खबर को शेयर करते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ‘जुलाई चला गया है, वैक्सीन की कमी नहीं गई.’ इस दौरान राहुल ने #WhereAreVaccine हैशटैग का इस्तेमाल किया.

राहुल के इस सवाल पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने जवाब दिया है. स्वास्थ्य मंत्री ने अपने एक ट्वीट में लिखा कि सुना है, जुलाई में जिन 13 करोड़ लोगों को टीके लगाए गए, उनमें से आप भी एक हैं. लेकिन आपने हमारे वैज्ञानिकों के लिए एक शब्द नहीं बोला, जनता से वैक्सीन लगाने की अपील नहीं की. मतलब आप वैक्सीनेशन के नाम पर तुच्छ राजनीति कर रहे हैं. दरअसल वैक्सीन की नहीं, आपमें परिपक्वता की कमी है.

हमें स्वास्थ्यकर्मियों पर गर्व हैस्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी को जवाब देते हुए लिखा, भारत में जुलाई महीने में 13 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए हैं. इस महीने इसमें और तेजी आने वाली है. इस उपलब्धि के लिए हमें अपने स्वास्थ्यकर्मियों पर गर्व है. अब तो उन पर और देश पर आपको भी गर्व होना चाहिए.

क्या है देशभर में वैक्सीनेशन की स्थिति23 जुलाई सुबह सात बजे तक के आंकड़ों के अनुसार, अबतक 42 करोड़ 35 लाख वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है. इनमें से 33 करोड़ व्यस्क आबादी को कम से कम एक डोज मिली है और करीब नौ करोड़ व्यस्कों को दोनों डोज मिल चुकी है.

यानी कि 50 करोड़ व्यस्कों को वैक्सीन की एक भी डोज नहीं मिली और 85 करोड़ व्यस्कों को दोनों डोज मिलना बाकी है.