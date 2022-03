महाराष्ट्र में 12वीं के छात्र ने अंग्रेजी के पेपर में की गलतियां, अब रतन टाटा की वजह से 'गिफ्ट' मिलेगा 1 नंबर

Ratan Tata Viral Quote: रतन टाटा के नाम पर ' ‘I dont believe in taking right decisions, I take Decisions and make them right’ यह कोट सोशल मीडिया पर काफी वायरल है. हालांकि, खुद कई साल पहले रतन टाटा ने इस बात का खुलासा किया था कि यह 'कोट' उनका नहीं है. पेरिस के 'एचईसी' बिजनेस स्कूल ने सात साल पहले रतन टाटा को 'degree of Honoris Causa' से नवाजा था.