केरल में लगा नाइट कर्फ्यू, पढ़ें देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें एक क्लिक में

कोविड की तीसरी लहर की आशंका के बीच केरल में फिर लगा नाइट कर्फ्यूकेरल में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण ने रफ्तार पकड़ ली है. लगातार तेजी से बढ़ते कोरोना मामलों ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर आशंका भी बढ़ा दी है. इस बीच राज्य सरकार ने एक बार फिर से पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने के आदेश दे दिए हैं. मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने शनिवार को इस संबंधित आदेश जारी किए. नए आदेश के मुताबिक अब राज्य में रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा.

अमेरिका ने काबुल धमाकों का लिया बदला, IS के साजिशकर्ता को मारने का दावाअमेरिका ने शनिवार को तड़के खुद को इस्लामिक स्टेट कहने वाले आतंकवादी संगठन के खिलाफ ड्रोन हमले किए हैं. अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट पर हुए आत्मघाती बम धमाकों के 48 घंटे से भी कम समय में यह जवाबी कार्रवाई की है, जिसमें हमले के साजिशकर्ता के मारे जाने का दावा किया जा रहा है. हवाईअड्डे पर हुए आत्मघाती बम धमाकों में करीब 169 लोगों की मौत हो गई थी. इस आतंकी हमले में जान गंवाने वालों में 13 अमेरिकी सैनिक भी शामिल हैं.

जलियांवाला बाग के नए परिसर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटनप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जलियांवाला बाग स्मारक के पुनर्निर्मित परिसर का उद्घाटन किया. नए परिसर का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी ने वहां पर मौजूद सभी लोगों को संबोधित किया. पीएम मोदी ने कहा, पंजाब की वीर भूमि और जलियांवाला बाग की पवित्र मिट्टी को मेरा अनेक अनेक प्रणाम. मां भारती की उन संतानों को भी नमन, जिनके भीतर जलती आजादी की लौ को बुझाने के लिए अमानवीयता की सारी हदें पार कर दी गयी.

ब्रिटेन में जल्द शुरू होगा 12 से 15 साल के बच्चों का वैक्सीनेशनदुनियाभर में कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच विशेषज्ञ बच्चों का वैक्सीनेशन जल्द से जल्द करने की सलाह दे रहे हैं. इसी बीच ब्रिटेन की सरकार ने कहा कि वह 12-15 वर्ष के आयुवर्ग के बच्चों के टीकाकरण की तैयारी कर रही है. हालांकि देश की टीका परामर्शदाता समिति ने इस टीकाकरण अभियान को अभी मंजूरी नहीं दी है.

BMC आयुक्त की भविष्‍यवाणी- 29 सालों में डूब जाएगा मुंबई का बड़ा हिस्सामुंबई महा नगरपालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने शहर के लिए एक भयावह भविष्यवाणी करते हुए कहा है कि 2050 तक, कारोबारी जिले नरीमन प्वाइंट और राज्य सचिवालय ‘मंत्रालय’ सहित दक्षिण मुंबई का एक बड़ा हिस्सा समुद्र तल बढ़ने के कारण पानी के नीचे चला जाएगा.

मनी लॉन्ड्रिंग केस में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक को ईडी का समनवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के सांसद और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजीरा बनर्जी को पूछताछ के लिए बुलाया है. एजेंसी ने बताया कि यह समन मनी लॉन्ड्रिंग और कोल स्कैम केस में भेजा है. जांच एजेंसी ने अभिषेक को 3 सितंबर और रुजिरा को 1 सितंबर को पेश होने के लिए कहा है.

भारत में 1 दिन में 1 करोड़ से ज्यादा टीके लगाने पर WHO खुशकोरोना वायरस के खिलाफ एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज दिए जाने पर विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भारत को बधाई दी है. भारत ने शुक्रवार को यह उपलब्धि हासिल की. WHO की प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने ट्वीट के जरिये टीकाकरण प्रक्रिया में शामिल हजारों लोगों को बधाई दी है. उनके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे ‘महत्वपूर्ण उपलब्धि’ बताया था.

तालिबान के पास दुनिया के 85 फीसदी देशों से ज्यादा ब्लैक हॉक हेलिकॉप्टरतालिबान ने सिर्फ अफगानिस्तान पर कब्जा ही नहीं किया है बल्कि अब बड़ी संख्या में अत्याधुनिक हथियार और हेलिकॉप्टर्स भी उसके पास हैं. तालिबान के हाथों में मौजूद अमेरिकी सेना के हथियार बड़े विनाश का कारण भी बन सकते हैं. अमेरिकी सांसद जिम बैंक्स ने इस लापरवाही के लिए जो बाइडेन प्रशासन की आलोचना की है.

हिमाचल से राकेश टिकैत ने भरी हुंकार, सेब किसानों की लड़ाई का ऐलानभारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने अब केंद्र सरकार के खिलाफ हिमाचल प्रदेश से हुंकार भरी है. सेब बागवानों और किसानों की समस्याओं को लेकर आंदोलन खड़ा करने का ऐलान किया है. हिमाचल में क्रांति लाने की बात कही है. किसान आंदोलन को मजबूत करने और हिमाचल के किसानों के मुद्दों को लेकर टिकैत ने कहा कि प्रदेश की ठंडी फिजाओं में आंदोलन की गर्माहट पैदा करेंगे.

IND VS ENG: इंग्लैंड ने लीड्स टेस्ट पारी और 76 रन से जीता.भारतीय टीम को लीड्स टेस्ट में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. खेल के चौथे दिन भारतीय टीम महज 278 रनों पर ऑल आउट हो गई और मैच पारी और 76 रनों से हार गई. भारतीय टीम ने तीसरे दिन अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 2 विकेट पर 215 रन बनाए थे लेकिन खेल के चौथे दिन उसने अपने 8 विकेट सिर्फ 63 रनों पर गंवा दिये.

