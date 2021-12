कोविड रोधी वैक्सीन की तीसरी खुराक के लिए कोविन पोर्टल पर कैसे करें रजिस्ट्रेशन, अधिकारी ने दी अहम जानकारी

नई दिल्ली. कोरोना वायरस संक्रमण (corona virus infection) के ओमिक्रॉन वेरिएंट (Omicron Variants) के खतरे को बढ़ता देख केंद्र सरकार ने प्रीकॉशन डोज (Precaution Dose) का ऐलान किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार रात, राष्ट्र के नाम संबोधन में यह जानकारी दी थी. तीसरे डोज (Third Dose of Covid Vaccine) के ऐलान के बाद अब लोगों के मन में यह सवाल उठने लगे हैं कि आखिर इसका रजिस्ट्रेशन (registration on Cowin Portal) कैसे होगा और इसकी प्रक्रिया क्या होगी. कोविन पोर्टल पर जरूरी बदलाव किए जा रहे हैं ताकि टीकाकरण की नई श्रेणी पंजीकरण करा सकेइस बाबत कोविन प्लेटफॉर्म के चीफ डॉक्टर आरएस शर्मा ने अहम जानकारी दी है. प्रक्रिया बिल्कुल वैसी ही होगी. अगर आप आप 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं और दोनों खुराक ले चुके हैं और दूसरी खुराक और जिस दिन आप पंजीकरण कर रहे हैं, के बीच का अंतर 9 महीने (39 सप्ताह) से अधिक है तो आप तीसरी डोज के पात्र हैं.

शर्मा ने कहा- जब आप पंजीकरण करेंगे, तो यह पूछेगा कि आपको कोई बीमारी है या नहीं. अगर आप हां में जवाब देंगे तो आप टीकाकरण केंद्र पर पंजीकृत चिकित्सक से कॉमरेडिडिटी प्रमाण पत्र दिखाना होगा और इसके बाद आप अपनी खुराक पा सकते हैं.

प्रधानमंत्री ने क्या किया था ऐलान?

प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि 15-18 वर्ष के किशोरों के लिए कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण तीन जनवरी से शुरू होगा, जबकि स्वास्थ्य देखभाल और अग्रिम मोर्चे के कर्मियों के लिए ‘एहतियाती खुराक’ 10 जनवरी से दी जाएगी. यह फैसला कोरोना वायरस के ओमीक्रोन स्वरूप से जुड़े कोविड मामले बढ़ने के बीच आया है.

मोदी ने कहा था कि एहतियाती खुराक अगले साल 10 जनवरी से 60 वर्ष से अधिक उम्र के और अन्य गंभीर बीमारी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर दी जाएगी. एहतियाती खुराक पूरी तरह से टीकाकरण के लिए टीके की तीसरी खुराक को दर्शाती है, लेकिन मोदी ने ‘बूस्टर खुराक’ शब्द का उपयोग करने से परहेज किया, जैसा कि आमतौर पर कहा जाता है.