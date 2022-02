15 मार्च से फिर शुरू हो सकती हैं नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, जारी हुए नए दिशा-निर्देश

Regular international flights likely to restart from March 15: कोरोना महामारी के बाद से बंद रेग्युलर इंटरनेशनल फ्लाइट्स पिछले 2 सालों से निलंबित है लेकिन अब इसके 15 मार्च से शुरू होने की संभावना है. नियमित अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को फिर से शुरू करने का फैसला नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कोविड के मामलों में गिरावट के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय से परामर्श के बाद लिया है. हालांकि इस बारे में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है.