पश्चिम बंगाल में कोरोना के मामलों में गिरावट, सरकार ने शर्तों के साथ नियमों में दी छूट, जानें पूरी डिटेल

Decline in corona cases in Bengal relaxation in Covid-19 restrictions: पश्चिम बंगाल में कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद राज्य सरकार ने राहत देते हुए कोविड-19 से संबंधित नियमों में शर्तों के साथ छूट दी है. सरकार द्वारा जारी आदेश में जिम को फिर आधी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई और इसके अलावा फिल्मों और सीरियल की आउटोडर शूटिंग परमिशन दी गई है.