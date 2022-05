WHO के खिलाफ प्रस्ताव पारित, केंद्र-राज्यों ने कहा- देश में कोरोना से 47 लाख मौत का आंकड़ा गलत

WHO Projection on Corona Deaths: सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने शुक्रवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन के मॉडलिंग सिस्टम के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया और इसे गलत बताया. न्यूज एजेंसी एएनआई को सूत्रों ने बताया कि, भारत में कोविड-19 से होने वाली मौतों को लेकर WHO के अनुमान में कई खामियां हैं और उनका यह आंकड़ा पूरी तरह से अस्वीकार्य है. इस प्रस्ताव में कहा गया है कि भारत में कोरोना से होने वाली हर मौत का आंकड़ा पूरी पारदर्शिता के साथ सिलसिलेवार तरीके से दर्ज किया गया है.











Follow us on