इंटरनेशनल रिसर्च में दावा- 90 फीसद भारतीय सोचते हैं कि पत्नी हमेशा माने पति की बात

वाशिंगटन. वैसे तो ज्यादातर भारतीय सार्वजनिक तौर से इस बात को स्वीकार करते हैं कि महिला और पुरुष दोनों ही समान हैं. फिर भी जब परिवार में महिलाओं की भूमिका की बात होती है तो पारंपरिक मानदंडों का बोलबाला साफ दिखता है. अमेरिका के प्यू रिसर्च सेंटर (Pew Research Center) की एक स्टडी से खुलासा हुआ है कि 34 फीसद लोगों का मानना था कि बच्चों की देखभाल करना मुख्य रूप से महिलाओं की ही जिम्मेदारी है. ये रिपोर्ट 29,999 वयस्कों के सर्वेक्षण पर आधारित है.

वाशिंगटन स्थित प्यू रिसर्च सेंटर से 2 मार्च को जारी ‘हाउ इंडियन व्यू जेंडर रोल्स इन फैमिलीज एंड सोसाइटी’ (How Indians View Gender Roles in Families and Society) शीर्षक वाला ये अध्ययन नवंबर 2019 से मार्च 2020 के बीच 29,999 भारतीय वयस्कों के सर्वेक्षण पर आधारित है. इसमें कहा गया है कि एक तरफ तो भारतीय महिलाओं को राजनीतिक नेताओं के रूप में स्वीकार करते हैं लेकिन ज्यादातर अपने पारिवारिक जीवन में महिलाओं की पारंपरिक भूमिकाओं को ही पसंद करते हैं.

रिपोर्ट के अनुसार 55% भारतीयों का मानना था कि पुरुष और महिलाएं समान रूप से अच्छे राजनीतिक नेता होते हैं. लेकिन हर दस में नौ भारतीय इस धारणा के पाए गए कि एक पत्नी को हमेशा अपने पति की बात माननी चाहिए. इसी तरह बहुमत (54%) का कहना है कि पुरुषों और महिलाओं दोनों को पैसा कमाना चाहिए, जबकि 43% का मानना था कि कमाई करना मुख्य रूप से पुरुषों की जिम्मेदारी है. सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि 80 फीसद भारतीय इस विचार से सहमत थे कि जब नौकरियां कम हों, तो महिलाओं की तुलना में पुरुषों को नौकरी देने में वरीयता मिलनी चाहिए.

बेटों को वरीयता

सर्वे में ज्यादातर भारतीयों ने बेटों और बेटियों दोनों को महत्व दिया. फिर भी लगभग 94% ने कहा कि एक परिवार के लिए कम से कम एक बेटा होना बहुत जरूरी है. जबकि बेटियों के लिए ऐसा कहने वालों को आंकड़ा 90% है. लगभग 64 फीसदी भारतीयों ने यह भी कहा कि बेटे और बेटियों को माता-पिता से विरासत में समान अधिकार मिलना चाहिए. जबकि हर दस में से चार वयस्कों ने कहा कि बूढ़े माता-पिता की देखभाल की प्राथमिक जिम्मेदारी बेटों की होनी चाहिए, केवल 2% ने इसे बेटियों की जिम्मेदारी बताया.