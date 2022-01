Guidelines For Covid-19 Management In Children: कोरोना संक्रमित है बच्चा तो ऐसे कराएं इलाज, केंद्र सरकार ने जारी की गाइडलाइन्स

New Guidelines for management of covid-19 in children : केंद्र सरकार नए दिशा-निर्देश (New Guidelines) जारी किए हैं. इनमें बच्चों और किशोरों को कोरोना संक्रमण (Corona Infection) से बचाने के सुझाव के साथ ही उन्हें दिए जाने वाले इलाज के बारे में विशेष रूप से बताया गया है. सरकार की ओर से 20 जनवरी को नए दिशा-निर्देश (New Guidelines) जारी किए गए हैं. इन्होंने 16 जून 2021 को जारी दिशा-निर्देशों की जगह ली है.