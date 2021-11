विपक्ष में फिर से दरार!, शीतकालीन सत्र पर बुलाई कांग्रेस की बैठक में शामिल नहीं होगी TMC, जानें क्या है कारण

TMC to stay away from Congress Meeting: संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्षी दलों को एकजुट करने की कांग्रेस की कोशिश को ममता बनर्जी ने तगड़ा झटका दिया है. टीएमसी ने इस बैठक में जाने से इनकार कर दिया है. दरअसल पार्टी की गोवा यूनिट चाहती है कि टीएमसी इस मीटिंग से दूरी बनाए रखे क्योंकि गोवा में वह बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ चुनावी मैदान में है .