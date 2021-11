मणिपुर में असम राइफल्स पर हुए आतंकी हमले में चीनी सेना के रोल पर संदेह: सूत्र

Role of Chinese Army Under Scanner in Manipur Attack: शीर्ष खुफिया सूत्रों के मुताबिक ऐसा संदेह है कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) के आतंकियों को चीनी सेना ने म्यांमार में प्रशिक्षित किया हो. इसके अलावा अलगाववादी संगठन को हथियार भी चीनी सेना ने मुहैया करवाए हो सकते हैं. खुफिया एजेंसियों ने मणिपुर से लगे बॉर्डर के पास ऐसे कैंपों के ड्रोन वीडियो बनाए हैं. चीनी सेना के बड़े अधिकारियों की भी इस कैंप में मौजूदगी का संदेह है.