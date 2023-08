PM Narendra Modi Pitches for Growth Across Sectors in Rozgar Mela: प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी (Narendra Modi) ने आज ‘रोजगार मेला’ (Rozgar Mela) के तहत विभिन्‍न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) में 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को अपॉइंटमेंट लेटर दिए. इस अवसर पर वीडियो कांफ्रेंस के जरिये इन नवनियुक्त कर्मियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार रोजगार मेले का यह आयोजन एक ऐसे माहौल में हो रहा है, जब देश गर्व और आत्मविश्वास से भरा हुआ है. हमारा चंद्रयान और उसका रोवर प्रज्ञान लगातार चंद्रमा से ऐतिहासिक तस्वीरें भेज रहा है. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 9 साल में उनकी सरकार के प्रयासों से परिवर्तन का एक और नया दौर दिखने लगा है. उन्होंने कहा कि पिछले साल भारत ने रिकार्ड निर्यात किया जो कि इस बात का संकेत है कि दुनियाभर के बाजारों में भारतीय सामान की मांग लगातार बढ़ रही है. पीएम मोदी के भाषण की 10 बड़ी बातें ये हैं-