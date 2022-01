RT-PCR टेस्ट तो कराया होगा, पर कभी सोचा है ये होता क्या है और कैसे? जानिए इस बारे में सब कुछ

Explained all about RT-PCR Test of Corona Virus : ओमिक्रॉन (Omicron) का पता लगाने में RT-PCR से काफी मदद मिलती है, यानि ओमिक्रॉन (Omicron) का पता लगाने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग उपलब्ध न हो तो RT-PCR के का इस्तेमाल किया जा सकता है. WHO का तो यहां तक कहना है कि इस प्रक्रिया की बदौलत पिछले कोरोना वायरसों के मुकाबले ओमिक्रॉन का बेहद जल्दी पता लगा जाता है.