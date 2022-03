पुतिन को महंगा पड़ा यूक्रेन पर हमला! प्रतिबंधों के बोझ से इन देशों की कतार में आ खड़ा हुआ रूस, अब पहले पायदान पर

Russia Now No. 1 in Most-Sanctioned Countries: यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाए हैं. जिसके बाद दुनियाभर में रूस सबसे ज्यादा प्रतिबंधों का सामना करने वाला देश बन गया है. Castellum.ai द्वारा जारी इस डाटा के अनुसार, यूक्रेन पर हमले के बाद रूस के खिलाफ 2778 नए प्रतिबंध लगाए गए हैं. इसके साथ ही प्रतिबंधों की कुल संख्या बढ़कर 5532 हो गई है.