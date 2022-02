रूस का यूक्रेन के नागरिकों पर हमला नहीं करने का वादा, लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा अलग, जानें सच

Russian attack on civilian in Ukraine and Media: यूक्रेन में आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाए जाने के रूसी भरोसे पर पश्चिमी मीडिया ने सवाल खड़ा किया है. सीएनएन के मुताबिक कई ऐसे वीडियो और तस्वीरें हैं जिनसे यह साबित होता है कि रूस ने यूक्रेन में आम लोगों को भी निशाना बनाया है. इससे पहले बीच रूस (Russia) के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव (Segai Lavrov) ने एक बार फिर दुनिया को भरोसा दिलाया है कि यूक्रेन पर हमले में वहां के नगारिकों की जान माल का नुकसान नहीं होने देंगे.