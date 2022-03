Russia-Ukraine war: रूस का नया दावा-सबसे खतरनाक किंझाल मिसाइल से तबाह किया यूक्रेन का तेल स्टोरेज

Russia says again fired hypersonic missiles in Ukraine: रूस ने एक बार फिर दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल किंझाल (Kinzhal missile) को यूक्रेन पर छोड़ने का दावा किया है. रूस ने दावा किया है कि उसने अपने सबसे खतरनाक मिसाइल किंझाल (Kinzhal) से एक बार फिर यूक्रेन पर हमला किया है जिसमें यूक्रेन के दक्षिण में तेल भंडार को नष्ट किया गया है. रूस के इस दावे से दुनिया में चिंता की लकीरें बढ़ गई है. माना जा रहा है कि किंझाल मिसाइल दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल है जो ध्वनि की गति से 10 गुना ज्यादा तेज चलकर दुश्मन के ठिकाने को ध्वस्त कर देती है.