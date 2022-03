Russia-Ukraine War crisis: क्या तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है? पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा से जानिए इस सवाल का माकूल जवाब

Yashwant Sinha on possibility of Third world war: भारत के पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने तीसरे विश्व युद्ध की आशंका पर कहा है कि सबकी चिंता यही है कि कहीं यह विश्वयुद्ध में तब्दील न हो जाए. अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब होगा परमाणु युद्ध. इसमें इतने लोग मरेंगे कि इसकी कोई गिनती नहीं हो सकेगी. इसलिए, पश्चिमी देश खासकर जिनका प्रभाव यूरोप में है, वे नहीं चाहते हैं कि संघर्ष इतना बढ़ जाए कि उनकी सेना को इसमें भाग लेना पड़े. नाटो ने एक सही रास्ता पकड़ा है. वह संघर्ष नहीं बढ़ाना चाहता. लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है.