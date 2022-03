अमेरिका और पश्चिमी देश आखिर ऐसा क्या कर रहे हैं कि रूस दाने-दाने को मोहताज हो सकता है, जानिए 5-प्वाइंट में

Effects on Russian economy from Western sanctions: यूक्रेन पर रूसी हमले (Russian attack on Ukraine) के बाद अमेरिका सहित पश्चिमी देशों ने भारी आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने चेतावनी देते हुए कहा है कि रूस को इसका खामियाजा लंबे समय तक भुगतना होगा. जानकार बताते हैं कि वैश्विक महत्त्व की अर्थव्यवस्था रूस (Russia) के खिलाफ ऐसे आर्थिक प्रतिबंध पहले कभी नहीं देखे गए. यह एक तरह से आर्थिक-युद्ध (Economic War) है, जिसका लक्ष्य रूस को दाने-दाने के लिए मोहताज कर देना है.