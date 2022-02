शिरोमणि अकाली दल को पंजाब चुनाव के बाद कैडर टूटने का डर क्यों सता रहा है? जानिए वजह

Do-or-Die for SAD in Punjab Assembly Elections : जानकारों का कहना है कि करो या मरो की लड़ाई (Battle of Do-or-Die) में पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल (Ex-CM Parkash Singh Badal) का पूरा परिवार कई बाधाओं के बावजूद मैदान में है. दरअसल, शिअद को भारतीय जनता पार्टी (BJP) से गठबंधन टूटने के बाद उसे काफी नुकसान पड़ा है. साथ ही, जब किसान-आंदोलन की बात आती है तो किसान विवादित केंद्रीय कृषि कानूनों के लिए शिअद को भी दोषी मानते हैं. क्योंकि जब वह भाजपा के साथ थी, तब ही ये कानून पारित किए गए थे.