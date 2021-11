Sarkari Naukri Result 2021: यहां होगी सहायक इंजीनियर पदों पर बिना परीक्षा भर्ती, जल्द करें आवेदन  

नई दिल्ली (Sarkari Naukri Result 2021). जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, पश्चिम बंगाल (WBPHED) ने सहायक इंजीनियर (Assistant Engineer Bharti 2021) के पदों पर भर्तियां निकाली हैं. इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है. अभ्यर्थी इन पदों (WBPHED Recruitment 2021) के लिए 10 दिसंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं.

अभ्यर्थी इस डायरेक्ट लिंक पर https://wbphed.gov.in/resources/news/637735238929738259.PDF क्लिक कर नोटिफिकेशन देख सकते हैं. कुल 50 रिक्त पदों पर भर्तियां की जाएगी. इन पदों (Sarkari Naukri 2021) के लिए अभ्यर्थियों को आफलाइन मोड में आवेदन कर करना होगा.

WBPHED Recruitment 2021: रिक्त पदों की संख्या

असिस्टेंट इंजीनियर (सिविल) – 30असिस्टेंट इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल)- 20

WBPHED Recruitment 2021: शैक्षणिक योग्यता

इन पदों के लिए आवेदन (Sarkari Naukri 2021) करने वाले अभ्यर्थी के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित स्ट्रीम में डिग्री होनी चाहिए. अधिक शैक्षणिक योग्यता आदि की जानकारी के लिए अभ्यर्थी जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन को देख सकते हैं.

WBPHED Recruitment 2021: आयु सीमा

इन पदों (Sarkari Naukri 2021) पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की उम्र 40 वर्ष से 62 वर्ष के बीच होनी चाहिए. अभ्यर्थियों के आयु की गणन 1 जनवरी 2021 से की जाएगी.

WBPHED Recruitment 2021: चयन प्रक्रिया

अभ्यर्थियों का चयन इंटरव्यू के जरिए किया जाएगा. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्त 3 वर्ष के संविदा पर की जाएगी.

WBPHED Recruitment 2021:इन तिथियों का रखें ध्यान

नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि- 18 नवंबर 2021आवेदन की अंतिम तिथि – 10 दिसंबर 2021आधिकारिक वेबसाइट – wbphed.gov.in

WBPHED Recruitment 2021: ऐसे करें आवेदन

1.सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट wbphed.gov.in2.होम पर Advertisement for recruitment to the post of Assistant Engineer (Civil) & (Electrical) on contractual basis for three years. के लिंक पर क्लिक करें.4.अब नोटिफिकेशन के साथ जारी आवेदन पत्र को डाउनलोड करें.5.आवेदन पत्र को भर कर दिए गए पते पर भेज दें.