बंटवारे में अलग हुए भाई 74 साल बाद मिले, करतारपुर गुरुद्वारे में मुलाकात, एक-दूसरे के गले लगकर रोए

Separated by India-Pakistan Partition brothers meet at Kartarpur Corridor after 74 years: पाकिस्तान स्थित करतारपुर कॉरिडोर में 74 साल बाद बंटवारे के दौरान अलग हुए दो भाइयों की मुलाकात हुई. पाकिस्तान के रहने वाले मोहम्मद सिद्दीक और हिंदुस्तान के हबीब उर्फ चीला 7 दशक बाद मिले और मिलकर रो पड़े. दोनों भाई 1947 में बंटवारे से पहले अलग हुए थे और अब 74 साल बाद करतारपुर गुरुद्वारे में इन दोनों की मुलाकात हुई. इस मौके पर 80 वर्षीय सिद्दीक और चीला एक दूसरे के गले लग के खूब रोए.