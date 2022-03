कांग्रेस में सुधार के लिए सुझावों का दौर! शशि थरूर ने गिनाई कांग्रेस विधायकों की संख्या, किया ये दावा

Shashi Tharoor says on Congress is worth reforming and reviving: कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा है कि एक मजबूत विपक्ष और पार्टी के तौर पर कांग्रेस अब भी सबसे मजबूत दल है. G-23 के नेताओं में शुमार शशि थरूर ने रविवार को राजनीतिक दलों के विधायकों की संख्या का डेटा पोस्ट किया और दावा किया कि कांग्रेस विपक्षी दल के तौर पर अब भी विश्वसनीय पार्टी है, इसलिए कांग्रेस में सुधार और परिवर्तन आवश्यक है.