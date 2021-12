Exclusive: गांधी परिवार चाहता था कि अमेठी पिछड़ा रहे और वोट मिलते रहे, News18 से खास बातचीत में बोलीं स्मृति ईरानी

Smiriti Irani slams Gandhi Family over Amethi seat and other political issues: केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी ने CNN-News 18 को दिए खास इंटरव्यू में गांधी परिवार समेत विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी. उन्होंने गांधी परिवार पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया. स्मृति ईरानी ने कहा कि सालों से अमेठी लोकसभा सीट गांधी परिवार के पास रही लेकिन यहां कोई विकास कार्य नहीं हुए. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, हिन्दू बनाम हिन्दुत्व, कानून-व्यवस्था, लोकतंत्र और राष्ट्रवादी विचारों को मजबूती देने के लिए बेहतर काम हुए हैं.