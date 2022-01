क्या दादा-परदादा की स्मोकिंग की आदत का खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ सकता है? स्टडी में चौंकाने वाले खुलासे

Smoking effects on your child: अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो इसका बुरा असर सिर्फ आपकी हेल्थ पर नहीं पड़ता बल्कि यह आपके पोते-परपोते को भी प्रभावित कर सकता है. एक नए अध्ययन में यह दावा किया गया है जिनके दादा-परदादा को स्मोकिंग की लत थी, उन्हें इसका खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है. रिसर्च के मुताबिक अगर कोई स्मोकिंग का आदी है तो इसका दुष्परिणाम उसके कुछ पीढ़ियों तक बरकरार रह सकता है. ब्रिटेन में यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल के (University of Bristol) शोधकर्ताओं ने यह अध्ययन किया है.