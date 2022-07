संसद का मानसून सत्रः सदन में सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी भिड़ीं, साथी सांसद कांग्रेस अध्यक्ष को सीट पर ले गए

Parliament Monsoon Session: सूत्रों के मुताबिक, रमा देवी से सोनिया कह रही थीं कि मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है? उसी समय स्मृति ईरानी वहां आईं और कहा- Ma'm, May I help You. स्मृति ने कहा कि आपका नाम मैंने लिया था. तब सोनिया ने जोर से कहा कि Don't talk to me.











