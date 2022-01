Today Top News: 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का ऐलान, पढ़ें देश-दुनिया की 10 बड़ी खबरें

Todays Top News: भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट (Omicron Variant) के कारण कोरोना महामारी की तीसरी (Third Wave of Corona) लहर का पीक फरवरी में आ सकता है. अमेरिका के एक हेल्थ एक्सपर्ट्स ने यह अनुमान जताया है. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (Uttar Pradesh Election Date) का बिगुल बज चुका है. चुनाव आयोग (Election Commission) ने यूपी विधानसभा चुनाव (UP Chunav Phase wise Schedule) की तारीखों का ऐलान कर दिया है. पढ़ें देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें