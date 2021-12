2 साल तक ना सुनवाई, ना रिहाई, जेल में बच्चे को देना पड़ा जन्म, मेघालय की इस महिला को SC ने दी जमानत

Supreme Court has granted bail to a tribal woman from Meghalaya: मानव तस्करी के आरोप में जेल में बंद मेघालय की एक महिला को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है. जिस समय इस महिला की गिरफ्तार हुई थी उस वक्त वह गर्भवती थीं. इसके बाद कारावास में ही उन्होंने बच्चे को जन्म दिया. 2 साल तक इस मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई. सुप्रीम कोर्ट ने महिला को अब इस आधार पर जमानत दे दी है कि उसके खिलाफ कोई मुकदमा शुरू नहीं हो सका और इसलिए उसे लंबे समय तक कारावास में नहीं रखा जा सकता है.