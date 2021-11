दुनियाभर में पानी की उपलब्धता की जानकारी देगा SWOT, नवंबर 2022 में होगा लॉन्च

NASA और अन्य देशों की स्पेस एजेंसियों ने मिलकर SWOT सैटेलाइट को तैयार किया है. यह सैटेलाइट दुनियाभर में पानी की उपलब्धता का पता लगाएगा. इस मिशन के द्वारा पृथ्वी पर झीलों, नदियों और जलाशयों के साथ-साथ समुद्र में पानी के बहाव व स्थिति को लेकर अहम जानकारी मिलेगी. 3 चरणों की टेस्टिंग पूरी होने के बाद द सरफेस वाटर एंड ऑसिन टोपोग्राफी (The Surface Water and Ocean Topography) मिशन को अगले साल नवंबर 2022 में लॉन्च करने की तैयारी है. नासा (National Aeronautics and Space Administration) ने जानकारी देते हुए बताया कि, SWOT मिशन को लेकर इस सैटेलाइट के फाइनल टेस्ट के चरणों को शुरू कर दिया गया है.