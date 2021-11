T20 में न्यूजीलैंड के हाथों भारत की करारी हार, टीकाकरण पर पीएम मोदी करेंगे बड़ी बैठक; 10 बड़ी खबरें

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) बुधवार को कई राज्यों के जिलाधिकारियों से बात कर सकते हैं. खबर है कि कोरोना वायरस (Coronavirus) के खिलाफ जारी टीकाकरण अभियान की धीमी हुई रफ्तार के चलते पीएम ने यह बैठक करने का फैसला किया है. दुबई में खेले जा रहे टी20 क्रिकेट विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में भारत को हार का सामना करना पड़ा. जारी सीमित ओवर के विश्व कप में भारत की यह लगातार दूसरी हार है. इटली में जारी जी20 शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से स्वच्छ ऊर्जा, कोरोना वैक्सीन, रोजगार और बेसिक शिक्षा जैसे कई गंभीर मुद्दे उठाए गए हैं. शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए पीएम मोदी इटली पहुंचे थे. जानते हैं 10 बड़ी खबरें-

1- जी-20 सम्मेलन में भारत ने उठाए गंभीर मुद्दे, स्वच्छ ऊर्जा, कोरोना वैक्सीन और शिक्षा पर दिया कड़ा संदेश

जी-20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल इन दिनों रोम में हैं. इस सम्मेलन में भारत द्वारा स्वच्छ ऊर्जा, कोरोना वैक्सीन, रोजगार और बेसिक शिक्षा जैसे कई गंभीर मुद्दे उठाए गए हैं. रविवार को पीयूष गोयल ने जी-20 के सत्र में हिस्सा लेने के बाद कहा, ऊर्जा और जलवायु स्पष्ट रूप से हमारी चर्चा का केंद्र चरण था. भारत और कई अन्य विकासशील देशों ने अपने हितों की रक्षा पर जोर दिया. उन्होंने कहा विकसित देशों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के पर्याप्त काम नहीं किए हैं. विकसित देशों को स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए वित्त, प्रौद्योगिकी और सक्षमता प्रदान करने में आगे बढ़ना होगा.

2- IND vs NZ: IPL में सुपर हिट, T20 World Cup में फ्लॉप, ऐसे बिखरी भारत की उम्मीदें

विराट कोहली (Virat Kohli) की कप्तानी में टीम इंडिया के अधिकतर खिलाड़ी आईपीएल 2021 (IPL 2021) में अच्छा प्रदर्शन करके टी20 वर्ल्ड कप में उतरे. केएल राहुल (KL Rahul), ईशान किशन (Ishan Kishan), रोहित शर्मा (Rohit Sharma), ऋषभ पंत (Rishabh Pant) बड़े-बड़े रन बनाकर टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2021) में खेलने आए, लेकिन सभी खिलाड़ी पहले 2 मैच में बुरी तरह फ्लॉप रहे. अब टीम इंडिया (Team India) का सेमीफाइनल में पहुंचना लगभग नामुमकिन हो गया. पाकिस्तान के खिलाफ (India vs Pakistan) टीम ने 151 रन बनाए थे. न्यूजीलैंड के खिलाफ रविवार को टीम (India vs New Zealand) सिर्फ 7 विकेट पर 110 रन ही बना सकी.

3- केंद्र के लिए चिंता का विषय बना कम वैक्सीनेशन, 11 करोड़ ने नहीं लगवाई दूसरी डोज, पीएम मोदी करेंगे बैठक

देश ने तेजी से 100 करोड़ वैक्सीनेशन (100 crore vaccinations) के आंकड़े को पार कर लिया लेकिन अब केंद्र के सामने वैक्सीनेशन (Covid-19 Vaccination) को लेकर एक नई समस्या सामने आ गई है. देश में जिस रफ्तार से वैक्सीन की पहली खुराक लगाई गई वैक्सीन की दूसरी खुराक (Second Dose) में वह रफ्तार कहीं गायब से हो गई. वैक्सीन की दूसरी खुराक में कई राज्यों की रफ्तार कुंद हो गई है जबकि कई लोग दूसरी डोज के लिए नहीं पहुंचे हैं. अब इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) तीन नवंबर को कई राज्यों के जिलाधिकारियों से बात करने वाले हैं.

4- Cruise Drugs Case: समीर वानखेड़े के घर पहुंचे अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हालदार

क्रूज ड्रग्स मामले के जांच अधिकारी समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं. एनसीबी (NCB) की विजिलेंस टीम समीर वानखेड़े के ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच में जुटी हुई है. इस बीच राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हलदर (Arun Haldar) रविवार को समीर वानखेड़े के घर पहुंचे. इससे पहले वानखेड़े ने शनिवार को अरुण हलदर से मुलाकात की थी और अपने ऊपर लगे धर्म परिवर्तन (Religious conversion) के आरोपों पर सफाई दी थी. इस मुलाकात के बाद आयोग उपाध्यक्ष ने कहा था कि अगर किसी अनुसूचित जाति (Scheduled Caste) के अधिकारी पर कोई जातिगत आधार पर आरोप लगाएगा तो आयोग ऐसे मामले पर चुप नहीं बैठेगा.

5- G-20 Summit: जर्मनी की चांसलर मर्केल से पीएम मोदी की मुलाकात, वैक्सीनेशन, आतंकवाद समेत इन मुद्दों पर हुई चर्चा

जी-20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली की राजधानी रोम में हैं. इस रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल से जी-20 शिखर सम्मेलन के इतर मुलाकात की. आधिकारिक जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी और एंजेला मर्केल के बीच द्विपक्षीय संबंधों को कैसे मजबूत बनाया जाए इस पर विस्तृत बातचीत हुई. इस दौरान दोनों नेताओं ने नजदीकी रणनीतिक भागीदारी बनाए रखने के लिए प्रतिबद्धता जताई.

6- गोरखपुर में प्रियंका की प्रतिज्ञा रैली, भाजपा को जमकर घेरा, महिलाओं और निषादों को की लुभाने की कोशिश

गोरखपुर में आयोजित प्रतिज्ञा रैली में प्रियंका गांधी ने भाजपा के साथ-साथ सपा पर भी जमकर निशाना साधा. गोरखपुर की धरती पर उन्होंने एक तरफ निषाद वोट बैंक को साधने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ देश की आधी आबादी को लुभाने की भी भरपूर कोशिश की. अखिलेश यादव को जवाब देते हुए कहा कि जब संघर्ष की बारी आती है तो सिर्फ कांग्रेस ही नजर आती है. वह कहते हैं कि कांग्रेस भाजपा से मिली हुई है. जबकि भाजपा से संघर्ष सिर्फ कांग्रेस करती है.

7- पहली मुलाकात में ही पत्रलेखा ने राजकुमार राव के कैरेक्टर पर उठा दिया था सवाल, पढ़ें अनसुना किस्सा

बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव (Rajkummar Rao) शनिवार को ‘द कपिल शर्मा’ शो में ‘हम दो हमारे दो’ मूवी को प्रमोट करने पहुंचे. राजकुमार के साथ उनकी को-एक्टर कृति सनोन भी बतौर गेस्ट पहुंची थीं. शो में राजकुमार राव और कृति सेनन ने कपिल शर्मा (Kapil Sharma) और शो की टीम के साथ मिलकर खूब मस्ती की. इसी दौरान राजकुमार राव ने अपनी गर्लफ्रेंड पत्रलेखा (Patralekhaa) से पहली मुलाकात का किस्सा शेयर किया.

8- EPFO की चेतावनी: PF खाताधारकों पर ऑनलाइन धोखाधड़ी का खतरा, जानें कैसे रहें सुरक्षित

कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन ने अपने सब्‍सक्राइबर्स को ऑनलाइन धोखाधड़ी (Online Fraud) के खतरे को लेकर चेतावनी (EPFO Alert) जारी की है. ईपीएफओ ने ट्वीट किया कि अगर कोई व्‍यक्ति खुद को पेंशन फंड संस्‍था का सदस्‍य बताकर आपके अकाउंट से जुड़ी या दूसरी गोपनीय जानकारियां मांगता है तो उसे बिलकुल ना दें. ईपीएफओ ने कहा कि संगठन सब्‍सक्राइबर्स से आधार (Aadhaar), पैन (PAN), यूएएन (UAN), बैंक अकाउंट (Bank Account) या ओटीपी (OTP) जैसी जानकारियां फोन कॉल्‍स या सोशल मीडिया के जरिये नहीं मांगता है. साथ ही ईपीएफओ ने बताया कि सब्‍सक्राइबर्स कैसे सुरक्षित (How to stay Safe) रह सकते हैं.

9- कौन-सी ऐप आपका क्या डेटा देख रही है, पूरी रिपोर्ट देगा iOS का 15.2 अपडेट

ऐपल बहुत जल्द ही आईओएस (iOS) 15.2 और आईपैड ओएस (iPadOS) 15.2 जारी करने वाला है. यह दोनों वर्जन फिलहाल टेस्टर और डेवलपर्स को दिए जाएंगे. इनमें एक खास फीचर दिया गया है. इस फीचर की मदद से यूजर यह जान पाएंगे कि उनके कौन सी ऐप किस तरह के सेंसेटिव डाटा को एक्सेस कर पा रही है, जैसे कि लोकेशन, फोटो, कैमरा, माइक्रोफोन और कांटेक्ट्स. अभी कुछ दिन पहले ही कंपनी ने आईओएस और आईपैड ओएस के लिए 15.1 के अपडेट जारी किए हैं. ये फीचर्च आईओएस 15 की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए लाए जा रहे हैं.

10- Afghanistan: तालिबानी नेता हैबतुल्ला अखुंदजादा पहली बार आया सामने, ‘बहादुर लड़ाकों’ से की बात

तालिबान (Taliban) के शीर्ष नेता हैबतुल्ला अखुंदजादा (Haibatullah Akhundzada) ने पहली बार सार्वजनिक रूप से मौजूदगी दर्ज कराई है. शीर्ष नेता ने हाल ही में अपने समर्थकों से मुलाकात की है. इस बात की जानकारी तालिबान के अधिकारियों ने रविवार को दी. खास बात है कि अखुंदजादा सुर्खियों से दूर रहते हैं, जिसके चलते हाल ही में उनकी मौत की अफवाह भी उड़ी थी. खबर है कि 2016 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है, जब तालिबान का शीर्ष नेता सार्वजनिक रूप से सामने आया है. हालांकि, कार्यक्रम की कोई तस्वीर या फोटो सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आई है.

